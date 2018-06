Comissão que acompanha a intervenção apresentará resultados na segunda

Audiência com o interventor federal, general Braga Netto, está prevista para ocorrer às 10h

A Comissão Externa sobre a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, deve apresentar nesta segunda-feira (18) o plano de Trabalho e resultados do acompanhamento das ações das Forças Armadas no estado. A audiência está prevista para as 10h, com participação do general Braga Netto e representantes do governo federal.



O colegiado deve incorporar no debate com as autoridades a apresentação do plano de gestão estratégica, entregue por Braga Netto ao presidente Michel Temer na última quinta-feira (14). Na ocasião, o interventor lembrou que houve queda de 11,8% nos homicídios dolosos e 5,9% nos casos de roubo de veículos entre abril e maio.



Apesar das reduções, dados do Observatório da Intervenção, que reúne várias entidades da sociedade civil, mostram que o número de chacinas dobrou - de seis em abril de 2017 para 12 no mesmo período deste ano. O número de tiroteios também cresceu de 1.299 antes da intervenção para 1.502 depois - resultando em 294 mortes e 193 feridos.



Em reunião do colegiado na Câmara no início de junho, foi destacado que o recurso de R$ 1,2 bilhão ainda não havia sido utilizado. No encontro, os parlamentares pediram agilidade nas ações.



Desde a audiência na comissão externa, o interventor divulgou também o plano de transição na gestão da segurança pública. As atividades ficaram previstas para ocorrer a partir de outubro, mês nas votações para a eleição.



Entre as ações dos gabinetes, há aquisições programadas para ocorrer até dezembro deste ano. Já quanto aos recursos, há programação entre janeiro e junho de 2019.