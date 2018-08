Comissão de juristas terá 120 dias para atualizar a Lei de Drogas

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deu posse, nesta quinta-feira (2), a uma comissão de juristas que terá a missão de apresentar uma proposta para atualizar a Lei de Drogas, e o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. O anteprojeto deve ficar pronto em 120 dias. A comissão será presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ribeiro Dantas.

"Nós não somos legisladores, somos especialistas, e fomos convidados pelos legisladores para mostrar um pouco do nosso conhecimento e da nossa expertise para que o Congresso Nacional tenha um ponto de partida para revisar a Lei de Drogas. Essa é uma função muito importante, ainda mais para o STJ, que se propõe a ser o Tribunal da Cidadania, pois a cidadania está pedindo socorro nessa área", afirmou o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ribeiro Dantas, presidente da comissão.

Maia, por sua vez, justificou a iniciativa:

"As drogas têm vinculação direta com o aumento da violência. Com uma boa Lei de Entorpecentes poderemos dar uma colaboração importante à sociedade."

Atualização



Segundo Ribeiro Dantas, o momento é ideal para revisar a atual legislação, que tem causado dificuldades e não possibilita a resposta satisfatória que a população exige.



"A Lei de Drogas tem muitos problemas e nós, ministros da Terceira Seção, vemos isso todos os dias. Temos uma quantidade enorme de processos que são sobre tráfico, associação ao tráfico. Isso é uma distorção, pois provavelmente em outros países a proporção da droga no quadro de tipos criminais não seja tão grande", explicou.



Uma das metas do ministro é "estabelecer critérios que separem o usuário do traficante com melhor nitidez para sair do quadro atual, que é nebuloso."



Quadro preocupante



Para o ministro Rogerio Schietti Cruz, vice-presidente da comissão, o trabalho pretende ter efeitos sobre o cotidiano da população, ao reduzir o tráfico e tratar os adictos.



"O crime de tráfico representa praticamente 30% de tudo o que se julga na justiça criminal brasileira. Isso tem um impacto na justiça e um grande impacto social. Junto ao tráfico existem outros crimes relacionados. Então, é o principal foco de preocupação de todo profissional do Direito ou de quem lida com saúde pública e atendimento aos viciados. Temos que estar permanentemente propensos a aperfeiçoar a lei", ressaltou.