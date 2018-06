Comissão aprova texto base da 'Lei dos Agrotóxicos'

Com tema polêmico, o período de debate foi acalorado; o texto muda as classificações de risco para alimentos com o produto e facilita a comercialização

Por 18 votos a 9, comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (25) o texto base da lei que flexibiliza o uso de agrotóxicos. Os parlamentares seguiram na votação dos destaques - últimas alterações. Após a conclusão, o texto seguirá para o Plenário.



O relator, Nilton Nishimori (PR-PR), apresentou parecer favorável. Ele defende que as mudanças modernizam a lei. Já a oposição e entidades sociais apelidaram a proposta de "Pacote do Veneno".



O texto altera a denominação de "agrotóxicos" para "produto fitossanitário". Além disso, a identificação de "perigo", hoje usada de forma generalizada, passará por uma "avaliação do nível de exposição à substância", permanecendo apenas para grandes doses e "risco potencial de dano".



A autorização para comercialização e uso do produto também será flexibilizada. Atualmente, a autorização se dá após aval do Ministério da Agricultura, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Com a aprovação da lei, o Ministério da Agricultura poderá conceder um registro temporário para produtos já testados em outro país ou com autorização vencida no Brasil sem a necessidade um novo parecer da Anvisa e do Ibama.



O tempo para registro do parecer que hoje é de 120 dias a oito anos, passará a ser de no máximo 12 meses. O registro temporário poderá será concedido caso passe o tempo mínimo.



Um manifesto assinado por 283 entidades, entre elas o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) e o Greenpeace afirma que as substâncias "são responsáveis por graves índices de adoecimento humano" e que o uso de agrotóxicos deve aumentar com a legislação. No mesmo sentido, a Fiocruz lançou nota classificando o texto como "retrocesso", e afirmando que causa danos "irreversíveis".