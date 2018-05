Comandante do Exército defende 'solução rápida para a crise'

General Villas Boas defendeu a atuação do Exército; decreto assinado por Temer autoriza o uso das Forças Federais

O comandante geral do Exército Brasileiro, general Villas Boas, usou sua conta no Twitter na noite desta terça-feira (3) para defender uma "solução rápida para a crise". Há cinco dias, caminhoneiros bloqueiam as estrados do país contra os altos preços dos combustíveis, o que gerou uma crise de desabastecimento em todo o país.



"É necessário que todos os setores da sociedade brasileira atuem para uma solução rápida dessa crise", afirmou o general.



Mais cedo, o presidente da República Michel Temer assinou o decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), permitindo o emprego das Forças Armadas desta sexta-feira (25) até o dia 4 de junho. O decreto é para que o governo consiga garantir o desbloqueio das rodovias, que estão interditadas pela greve dos caminhoneiros há cinco dias. Segundo o general, a atuação será em "apoio à democracia".



"Mais uma vez, o @exercitooficial será empregado em uma operação de garantia da lei e da ordem (GLO), a fim de atender às necessidades da população afetada pela "greve dos caminhoneiros". Como sempre, agiremos com base na CF, em apoio às instituições e pela democracia".





O ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, afirmou que emprego das Forças Armadas vai seguir as regras da Garantia da Lei e Ordem, especialmente no que diz respeito à normalização do abastecimento da população. O governo espera que até i dia 4 de junho todo o sistema esteja reestabelecido.



Polêmica

Em abril, o general se envolveu em uma polêmica ao usar sua conta no Twitter para defender, sem citar nomes, que o Supremo Tribunal Federal (STF) mantivesse a prisão em segunda instância. A Suprema Corte votava o mérito do habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pedia que Lula não seja preso enquanto não se esgotarem todos os recursos em cortes superiores.