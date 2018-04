STJ livra Alckmin da Lava Jato e envia processo que tucano responde à Justiça Eleitoral

Decisão contraria pedido feito pelo MPF de São Paulo, que havia solicitado o envio dos autos para a primeira instância do estado

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nancy Andrighi reconheceu, na tarde desta quarta-feira (11), o fim da competência da instância especial para julgar o inquérito instaurado na Corte em 2017 contra o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB-SP). Com a decisão, o processo foi encaminhado à Justiça Eleitoral de São Paulo e o tucano se livrou da força-tarefa da Operação Lava Jato do estado.



A decisão da ministra atende ao pedido feito pelo vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz. Entretanto, não acata a posição defendida pelo Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo, que solicitou o envio do processo para a primeira instância do estado. Ao destinar a investigação para a Justiça Eleitoral, Nancy Andrighi permite que a apuração dos ilícitos apontados contra o tucano sejam tratados de maneira bem mais branda.



Isto porque, ao julgar as irregularidades, a Justiça Eleitoral vai avaliar as denúncias como crimes eleitorais. Situação que pode refletir em penas bem menos rígidas ao tucano. A investigação estava a cargo do STJ em razão da prerrogativa de foro do então chefe do Executivo paulista. Mas, com a renúncia ao cargo confirmada no último dia 6 de abril para concorrer às eleições de 2018 para a Presidência da República, Alckmin deixou de ter condições especiais de julgamento.



No mesmo processo são investigados Adhemar Cesar Ribeiro, cunhado do pré-candidato tucano, e Marcos Antônio Monteiro, um dos aliados do político. O trio passou a ser investigado após delação premiada da Odebrecht em que Adhemar foi citado como o arrecadador de mais de R$ 2 milhões em propina para a campanha de Alckmin em 2010.



"Sendo assim, a ministra determinou remessa dos autos à Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, nos termos do que foi requerido pelo vice-procurador Geral da República, Luciano Mariz", explicou a assessoria de comunicação do STJ.



Podem ser alvos do mesmo procedimento os ex-governadores Beto Richa (PSDB), Marconi Perillo (PSDB), Confúcio Moura (MDB) e Raimundo Colombo (PSD). Todos se desligaram dos cargos para concorrer no pleito deste ano e também são investigados pela Justiça.