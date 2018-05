Com greve dos caminhoneiros, postos cobram até R$ 6,5 por litro da gasolina

Terceiro dia de paralisação dos motoristas contra o diesel caro já provoca disparada de preços dos combustíveis

O terceiro dia de protestos de caminhoneiros, que bloqueam rodovias federais, já começou a afetar o abastecimento de postos de combustíveis pelo país. Em meio à falta dos produtos, o litro da gasolina aditivada, a menos procurada, chega a custar R$ 6,50 por litro.



Antes da paralisação, com os reajustes promovidos pela Petrobras nas refinarias, diante da alta do preço do petróleo e do dólar, a gasolina era vendida por até R$ 5 por litro.



Preocupados com o risco de faltar combustível devido à paralisação, consumidores correm para abastacer os tanques, movimento que já está provocando desabastecimento em algumas regiões.



Em São Paulo, segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro), José Alberto Paiva Gouveia, a situação mais crítica é na região do Vale do Paraíba, onde muitos postos já estão sem diesel e gasolina



"Nenhum posto está recebendo combustível e, normalmente, o estoque dura de três a quatro dias. Como já está havendo corrida para encher o tanque, o que pode acontecer é o desabastecimento", disse.



Além dos motoristas, os postos também estão sobrecarregados com os ônibus, que, como o diesel não chegou às garagens, estão recorrendo às bombas de rua para se abastecer.



O fornecimento está prejudicado desde as 10 horas de segunda-feira (21), por conta da paralisação dos caminhoneiros, que neste momento já afeta pelo menos 21 estados, incluindo o Rio de Janeiro, e o Distrito Federal.



Os motoristas pedem fim dos impostos sobre o diesel e mudanças na política de reajustes da Petrobras, que a estatal já negou que fará. Para dar fim à greve, o governo anunciou isenção da Cide sobre o diesel, que representa 42% do custo do frete, e acenou com um corte provisória do PIS/Cofins até o fim do ano.



Entretanto, a categoria vai reunir-se nesta quarta com o governo para discutir rumos da paralisação.