Com decretos, Temer define novas regras de distribuição de royalties da mineração

O presidente Michel Temer assinou, nesta terça-feira (12), decretos que fixam novas regras de distribuição da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), chamada de royalties da exploração de minerais. As medidas também modernizam a legislação do setor, o Código da Mineração, que data de 1967.

Na prática, a mudança no código aumenta o rigor quanto à questões ambientais, como a responsabilidade do minerador de recuperar áreas degradadas; e a obrigatoriedade da execução adequada de um plano de fechamento de mina. O decreto prevê também que a Agência Nacional de Mineração (ANM) discipline o aproveitamento de rejeitos e resíduos da atividade mineradora.

Os decretos também definem os recursos de compensação a municípios que são impactados pela atividade mineradora, mesmo que não sejam produtores. Eles passarão a receber 15% da CFEM, uma participação monetária paga pelas empresas compensar os efeitos das atividades mineiras.

O valor virá da redução nos valores que serão pagos aos outros entes federativos. Os municípios recebiam 65% e passarão a receber 60%. Para os estados, a alteração é de 23% para 15%; para a União, a mudança é de 12% para 10%. Em 2017, o setor mineral pagou cerca de R$ 1,8 bilhão de compensação.

Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, na manhã desta terça, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, lembrou que o setor responde por 4% do PIB (Produto Interno Bruto), que teve superavit de R$ 23,4 bilhões em 2017.

"Não estamos tratando de um bem econômico que seja descartável, supérfluo. Estamos tratando da regulação no Brasil de um setor econômico que é fundamental, insubstituível, para a vida das pessoas", disse o ministro.