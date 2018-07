CNJ distribuirá guia que ensina a proteger de magistrados sob ameaça

Estudo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) identificou 110 magistrados sob proteção das autoridades em função de ameaças de morte. Em 97% dos casos, o risco de atentado à vida está ligado ao desempenho profissional dos juízes, que pode ter desagradado partes envolvidas.

Em função disso, o CNJ distribuirá aos tribunais de todo o Brasil o Guia para Análise e Gerenciamento de Risco de Magistrados. A publicação auxiliará as autoridades responsáveis pela segurança do Judiciário com uma metodologia para prevenção de atos violentos. Originalmente desenvolvidas pela Coordenação de Proteção à Pessoa da Polícia Federal, as orientações foram adaptadas à demanda do Poder Judiciário pela Coordenadora de Segurança do CNJ, Delegada da Policia Federal Simone Guerra.



O manual traz estudos e experiências de instituições internacionais, como o Serviço Secreto dos Estados Unidos, adaptados ao ambiente da Justiça brasileira. Uma das especificidades levadas em consideração foi o contexto de violência da sociedade brasileira, em que se registram anualmente cerca de 60 mil homicídios. De acordo com a publicação, organizações criminosas, grupos de extermínio, pistoleiros e milícias merecem atenção da segurança institucional assim como outros atores de, aparentemente, menor potencial de agressividade.



O CNJ também elaborou uma sequência de procedimentos que permitirão elaborar um plano de segurança para cada magistrado ameaçado. Um dos objetivos é reduzir o grau de determinada ameaça, o que ocorre quando se relata imediatamente à polícia um ato de vandalismo contra o carro do juiz, por exemplo. Outro objetivo é diminuir as vulnerabilidades do cotidiano de um magistrado e de seus familiares, ensinando-os a transitar pela cidade em segurança.