CGU encontra fragilidades em projeto da transposição do São Francisco

O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou um relatório com dados que avaliam as ações de transposição do Rio São Francisco. As obras estão na fase de pré-operação e, de acordo com o relatório, existem problemas de planejamento capazes de impedir a operação, manutenção e sustentabilidade do empreendimento.

Na análise do órgão, os problemas detectados ocorrem devido à priorização do Ministério da Integração Nacional em executar as obras necessárias à transposição, postergando o planejamento. Ainda segundo as informações publicadas no relatório, as consequências da falta de garantia para operação e manutenção causa impacto quanto ao custo de funcionamento e inadequação da estrutura necessária à gestão e operação do projeto.

A Controladoria também identificou o impacto do custo da energia elétrica. Um dos fatores mais crítico para a sustentabilidade do projeto de transposição é o gasto de energia com a operação pelo bombeamento da água.



O relatório divulgado pelo órgão pondera que os valores a serem pagos pelos estados do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte podem chegar a R$ 800 milhões por ano. Na estimativa trazida no relatório, o repasse desses custos para as tarifas de água poderão representar aumentos entre 5% e 21%, considerando os cenários otimista e pessimista, respectivamente.



Fragilidades

Ao responder às questões levantadas no estudo da CGU, o Ministério da Integração informa que tem adotado medidas para fortalecer o sistema de gestão de projeto de integração do Rio São Francisco a fim de reverter as fragilidades do processo. Além disso, destaca que têm sido verificados avanços na proposição de instrumentos de planejamento e controle.

"As questões ligadas à operação e manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco sempre foram tratadas com a mesma prioridade em relação à execução do empreendimento. O órgão federal responsável por essa função - a Codevasf - está, inclusive, alterando sua estrutura organizacional e criando uma área específica com essa finalidade", informou o ministério em nota.

Em relação ao modelo tarifário, a nota esclarece ainda que, em 2016, a Agência Nacional de Águas estabeleceu o modelo a ser aplicado ao projeto. O ministério lembrou que em 2017 foi criado um grupo de trabalho interministerial com o objetivo de acrescentar conhecimento técnico e eficácia na elaboração de uma proposta da União para o modelo de operacionalização e manutenção da infraestrutura decorrente do projeto.