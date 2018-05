Cerca de 6,3 milhões de medicamentos podem não chegar ao seus destinos finais

O alerta foi emitido pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma)

A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) emitiu um alerta, avisando que cerca de 6,3 milhões de medicamentos, que atenderiam 90% do território brasileiro e 2,4 milhões de consumidores, estão ameaçados de não chegar ao destino final, como reflexo a greve dos caminhoneiros.



A entidade informou ainda que alguns veículos foram apedrejados e os motoristas agredidos durante o percurso entre os centros de distribuição e os pontos de venda.



Em nota, o presidente da Abrafarma, Sergio Mena Barreto, afirmou que as principais dificuldades atingem os chamados medicamentos termolábeis, que devem ser mantidos refrigerados e necessitam de temperatura estável até o seu destino final: "algo impossível de ser garantido com um veículo travado nas estradas".



"Entendemos que protestos de qualquer categoria profissional são legítimos, desde que não atinjam direitos básicos da população. Solicitamos à coordenação do movimento grevista que entenda a importância de se manter a população com acesso a produtos tão essenciais quanto medicamentos".





Com informações Agência Brasil