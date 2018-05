Cerca de 44% dos bloqueios em rodovias permanecem

Para o ministro da Secretaria de Governo, Eliseu Padilha, a retomada do desabastecimento está 'lenta'

O Governo Federal passou o final de semana em negociação com representantes dos caminhoneiros para por um fim à paralisação que chegou ao oitavo dia. Contudo, entre os 1,2 bloqueios em rodovias, apenas 728 foram desfeitos, o que representa 56% do total.



A informação foi divulgada nesta segunda-feira (28) pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Para ele, a expectativa do governo era de uma normalização dos serviços de forma mais célere. "Começa a haver retomada, mas ainda não é o que gostaríamos que acontecesse. Ainda lento", afirmou.



Ainda de acordo com o ministro, a fase de negociação já está "superada". Na noite deste domingo (27), a cúpula do governo resolveu atender a novas reivindicações dos caminhoneiros.



Foi concedido desconto de R$0,46 no diesel na bomba. A diferença é válida por 60 dias e posteriormente passará por reajustes mensais.



Além disso, o governo se comprometeu a editar outras três MPs. A primeira delas para garantir aos caminhoneiros autônomos 30% das demandas da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB),a segunda uma tabela mínima para o preço do frete, conforme texto em tramitação no Congresso Nacional e a terceira para isentar cobrança do eixo suspenso dos pedágio.



A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), que não havia aceitado o primeiro acordo assinado na quinta-feira (24), confirmou a assinatura das novas reivindicações.



Compensação

Pela manhã, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, anunciou que para vigorar as isenções, a carga tributária será redistribuída. Segundo ele, será compensado R$ 0,16, custeados pela reoneração da folha de pagamentos, em tramitação no Congresso Nacional. O restante, R$ 0,30, virá do Orçamento da União.



Multas

A Advocacia-Geral da União (AGU) divulgou nota neste domingo (27) afirmando que encaminhou uma orientação jurisprudencial aos dirigentes das forças de seguranças para que apliquem as multas em vigência pela obstrução das rodovias por caminhoneiros. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a cobrança de R$100 mil por hora e R$10 mil por dia de descumprimento.