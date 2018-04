Cerca de 15 mil casos de câncer por ano estão ligados a sobrepeso

calculou a FAP (fração atribuível populacional) do câncer relacionado ao IMC (índice de massa corporal) elevado. A FAP é uma métrica para estimar a proporção da doença possível de prevenir na população caso o fator de risco f osse eliminado, mantendo os demais fatores estáveis.





ovário, útero e câncer de mama.



O trabalho é um dos primeiros a fazer comparações regionais sobre a relação entre obesidade e câncer. De acordo com o estudo, as maiores FAPs, para todos os tipos de câncer, foram encontradas nos estados das regiões Sul (3,4% de mulheres para 1,5% de homens) e Sudeste (3,3% de mulheres para 1,5% de homens).

um dos autores do artigo "The increasing burden of cancer attributable to high body mass index in Brazil" ("O crescente fardo do câncer atribuído ao alto IMC no Brasil"), publicado na revista "