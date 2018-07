Centro-Oeste concentra maior número de notificações de dengue em 2018

Casos na região representam 37,5% do total registrado no país

Entre 31 de dezembro de 2017 e 9 de junho de 2018, foram notificados 161.154 casos prováveis de dengue no país. E conforme dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira (6), o Centro-Oeste foi a região campeã em número de ocorrências.

Ao todo, houve 60.445 (37,5%) notificações nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Conforme o relatório, os municípios com as maiores incidências de casos prováveis de dengue ficam em Goiás: São Simão, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Goiânia.

O ranking das notificações segue com Sudeste, que registrou 49.333 dos casos (30,6%); Nordeste, com 38.243 (23,7%); Norte, com 10.861 (6,7%) e Sul, com 2.272 casos (1,4%).

A região Centro-Oeste também registrou o maior número de casos confirmados de dengue grave e com sinais de alarme, com 65 e 1.011 casos, respectivamente. Já há 62 óbitos confirmados desde o início do ano. Ainda há 389 casos em investigação e 193 óbitos suspeitos, que podem ser confirmados ou descartados futuramente.

O Ministério da Saúde informou realiza sistematicamente o levantamento entomológico de infestação pelo Aedes aegypti em 98% dos municípios brasileiros para coordenar ações de combate ao vetor da doença.