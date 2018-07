Centro-Oeste concentra a maioria das mortes por dengue em 2018

A região registrou 37 mortes; em todo o país foram o total confirmado está em 77

O relatório de casos confirmados de dengue divulgado nesta quinta-feira (12) pelo Ministério da Saúde aponta que a região Centro-Oeste concentrou a maioria das mortes causadas pela doença - são 37 óbitos no total, enquanto que em todo o país a soma chega a 77.



O estado do Goiás foi o responsável pela elevação do índice de casos fatais na região Centro-Oeste, com 34 casos confirmados. Em seguida está o Mato Grosso, com duas mortes, e o Distrito Federal, com uma.



A segunda região com maior número de óbitos é o Nordeste, com 22 ao total, seguido do Sudeste, com 12. As regiões Sul e Norte registraram duas mortes cada uma.



A região Centro-Oeste também lidera o número de casos confirmados de dengue grave e dengue com sinais de alarme, com 74 e 1.101 casos, respectivamente - já em todo o país foram 148 e 1.736.



Os números, de forma geral, são inferiores em comparação ao balanço de 2017. No mesmo período daquele ano, foram confirmados 115 óbitos. Existem ainda em investigação, 375 casos de dengue grave e dengue com sinais de alerta.