Centro de documentação recebe imigrantes venezuelanos na fronteira com o Brasil

Há um mês, um centro de recepção e documentação localizado na cidade de Pacaraima, em Roraima, perto da fronteira com a Venezuela, está identificando e emitindo documentos para os imigrantes. O espaço foi criado pelo governo federal com apoio do Sistema ONU Brasil.

Até o último dia 14, o centro ofereceu assistência para mais de 2,8 mil venezuelanos - 62% deles solicitaram refúgio e 37% solicitaram residência temporária no Brasil. As autoridades brasileiras estimam que uma média de 500 venezuelanos têm cruzado a fronteira entre os dois países diariamente. De acordo com dados da Polícia Federal, cerca de 58 mil pessoas migraram da Venezuela para cá.