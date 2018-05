Centrais sindicais criticam uso das forças federais contra manifestantes

Em nota conjunto, entidades afirmam que medida vai acirrar o conflito

Em nota conjunta assinada pela pelos presidentes da CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central e CSB, as entidades criticaram a decisão do governo federal de usar as forças federais contra os manifestantes que bloqueiam as estradas contra os altos preços dos combustíveis. O uso das forças federais foi autorizado nesta sexta-feira (25) pelo presidente da República Michel Temer.



"É querer apagar fogo com gasolina, ou seja: só vai acirrar o conflito e dificultar uma solução equilibrada", diz a nota assinada pelos presidentes da CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central e CSB.



Mais cedo, a CUT afirmou, também em nota, a CUT apoia a paralisação nacional dos caminhoneiros. Segundo a entidade, "eles estão realizando um movimento legítimo e justo pela redução dos preços do óleo diesel, e exige que o governo mude sua política de preços dos combustíveis que tem provocado aumentos abusivos também no gás de cozinha e na gasolina".



"Por isso, a CUT denuncia e não aceita a retirada dos recursos já limitados do orçamento da União, que deveriam ser destinados para a saúde, educação e segurança pública, entre outras políticas públicas importantes para o povo, para ressarcir a Petrobras e subsidiar essa política de preços que beneficia apenas os acionistas e as companhias estrangeiras.