Militantes fazem marcha por libertação de Lula em Curitiba

Começou, por volta das 17h, em Curitiba (PR), a chamada "Marcha dos 100 dias". Trata-se de uma caminhada de militantes de esquerda e de movimentos sociais a favor da libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O líder petista está preso desde o último dia 7 de abril, cumprindo pena de 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo caso do Triplex do Guarujá, investigado na Operação Lava Jato.



A marcha saiu do Acampamento Marisa Letícia em direção à Praça Olga Benário, em frente à sede da Polícia Federal, onde Lula está detido.

A programação da Vigília Lula Livre ainda prevê a realização de um ato político e de um ato religioso, com a participação de lideranças nacionais do Partido dos Trabalhadores, como Gleisi Hoffmann e Eduardo Suplicy, e outros partidos de esquerda.