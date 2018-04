Casos suspeitos de sarampo em Roraima sobem de 13 para 166

Há 59 infectados confirmados; o aumento se deu em apenas dois meses

De acordo com dados da Secretaria de Saúde de Roraima, foram confirmados 59 casos de sarampo no estado. Destes, 45 infectados são venezuelanos e 14 brasileiros.



A maior parte dos casos, 45, foram confirmados em Boa Vista, seguidos de 12 em Pacaraima e um em Uiramutã. O genótipo em todos os casos é o mesmo registrado na Venezuela. Os primeiros casos foram identificados em crianças venezuelanas, mas tem aumentado o índice entre brasileiros.



Há ainda 166 casos em investigação. No final de fevereiro, esse número era de apenas 13. De acordo com o governo local, um novo município, de Mucajaí, foi incluído no mapa das notificações. Outros sete municípios também já registraram suspeitas.



Esta terça-feira (10) é o último dia da campanha de imunização no estado, que durou 30 dias. O governo local vai avaliar a necessidade de ampliar o prazo nas regiões mais críticas.



De acordo com a Secretaria de Saíde, foram aplicadas cerca de 50 mil doses da vacina. Além do sarampo, a fórmula imuniza contra a caxumba e rubéola.



Ampliação

No final de março, o então ministro da Sáude, Ricardo Barros aproveitou a presença do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, em evento na Câmara dos Deputados, para pedir uma mudança no acordo internacional firmado entre o Brasil junto à Organização Panamericana de Saúde - órgão vinculado à OMS. A ideia do governo é retirar do compromisso a cláusula que proíbe órgãos públicos de saúde de impor a vacinação a imigrantes. Por enquanto, apesar dos postos oferecerem a vacina, só toma a dose aqueles imigrantes que desejarem.