Casos de sífilis disparam em dois anos

Jovens perderam o medoPara especialistas, a negligência com a saúde sexual é um dos fatores que contribuem com a formação desses índices alarmantes. Se nos anos 80, auge da epidemia da Aids, o uso de preservativo era compreendido como uma sentença de vida e distância das ISTs, hoje a juventude inicia sua vida sexual sem nada que os lembre dos riscos do sexo sem camisinha."A gente tem um aumento de HIV, sífilis e outras doenças entre adolescentes e adultos jovens, porque as campanhas de esclarecimento têm diminuído. A gente tem de voltar a falar do tema nas escolas, evidenciar as práticas sexuais seguras", opina a médica infectologista Joana d’Arc Gonçalves, do Aliança Instituto de Oncologia.

Promover campanhas de conscientização exaustivas, tanto nos veículos de comunicação como nas escolas e redes sociais é uma das alternativas que poderiam promover uma "alfabetização" das novas gerações a respeito das chamadas doenças venéreas. O esclarecimento também minaria o pensamento corrente de que é possível se viver bem com essas infecções, desde que tomando a medicação adequada.

"O jovem tem essa coisa da impetuosidade, de achar que é super homem, que nada de mal vai acontecer e que para tudo, há remédio. Há remédio para a Aids. O que quase não se fala são das doenças metabólicas decorrentes do uso da medicação, como o diabetes, uma doença mais graves que existem.", diz Vicky Tavares, da Vida Positiva.

O Ministério da Saúde promove ações continuadas de prevenção das doenças, que inclui distribuição de preservativos masculinos e femininos; detecção, com a testagem rápida de Aids e sífilis nas unidades de saúde. Mas, de acordo com especialistas, são as ações educativas que têm feito falta.



As campanhas de prevenção mais amplas ocorrem em dezembro, na passagem do Dia Mundial de Luta contra a Aids, e em fevereiro, no Carnaval. É pouco, diz a infectologista Joana d’Arc Gonçalves.

A médica defende que a melhor maneira de evitar ISTs é a prevenção combinada, uma junção de estratégias, como o uso de preservativos, vacinas e educação sexual. Essa última, segundo ela, teria sido reduzida nos últimos anos, em função de uma onda de conservadorismo.

"Sabemos de casos de escolas cujos pais recusaram a realização de aulas de educação sexual. Muitos, inclusive, proibiram filhos e filhas de tomar a vacina contra o HPV, achando que seria incentivo a iniciação sexual precoce, o que é uma inverdade. É uma prevenção contra as cepas oncogênicas (câncer). Enquanto isso, nossos adolescentes estão adoecendo por questões comportamentais, que o uso de preservativo resolveria", diz.

O departamento de vigilância, prevenção e controle das infecções sexualmente transmissíveis, do HIV/Aids e das hepatites virais do Ministério da Saúde, informa que o ministério, em parceria com o MEC, voltará a fazer ações educativas sobre sexualidade nas escolas. Enquanto isso, desenvolve campanhas de prevenção à Aids nas redes sociais e aplicativos de paquera.