Cármen Lúcia tem agenda jurídica como presidente da República interina

Com o recesso parlamentar e a viagem de Michel Temer para Cabo Verde, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) despacha no dia de hoje

Pela terceira vez neste ano, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, assume a Presidência da República nesta terça-feira (17). Ela ficou responsável pelos despachos, pela linha sucessória, já que Michel Temer viaja para Cabo Verde., e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal estão em recesso. A agenda do dia é jurídica.



De acordo com o previsto pelo Planalto, a presidente interina deve receber ao longo do dia Luciano Frota, Conselheiro do Conselho Nacional da Justiça (CNJ); magistrados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT); além do ministro Humberto Martins, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



O Executivo também marca presença no Planalto. A ministra recebeu no início da tarde o secretário Executivo do Ministério dos Direitos Humano, Engels Muniz; o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, a advogada-Geral da União, Grace Maria Fernandes Mendonça.



Ainda está previsto encontro com o ministro da Educação, Rossieli Soares, junto a consultores jurídicos no órgão e do Conselho Nacional de Educação (CNE).



Viagem

Temer participa da 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Participam representantes de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe.