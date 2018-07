Cármen Lúcia julgará casos urgentes durante o recesso

O Supremo Tribunal Federal (STF) entrou em recesso nesta segunda-feira (2). Assim, durante 30 dias, não haverá sessões das duas turmas da Corte e do plenário. Contudo, as questões urgentes que chegarem ao STF serão julgadas pela presidente, ministra Cármen Lúcia, que estará no plantão.

Para o fim do período, em agosto, estão pautados processos sobre temas polêmicos, como uma ação que trata da possibilidade de os pais educarem os filhos em casa e não em escolas regulares. O recurso sobre o pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também deve ser julgado.