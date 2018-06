Carlesse (PHS) e Vicentino (PR), vão para segundo turno em eleição no Tocantins

Com 99,73% das urnas apuradas, Carlesse ficou com 30,32% dos votos; o mandato é válido até dezembro de 2018

Em eleição suplementar no Tocantins, os candidatos Mauro Carlesse, do PHS, e Vicentino Alvez (PR) vão disputar o segundo turno para o cargo de governador interino. O políticos ficaram, respectivamente, com 30,32% e 22,16% dos votos do estado, que possui cerca de 1,5 milhões de eleitores. O mandato é válido até dezembro de 2018.



Em terceiro lugar ficou Carlos Amastha (PSB), com 21,46% dos votos. Ao todo, foram sete candidatos. O pleito foi disputado ainda por: Kátia Abreu, do PDT (15,64%), Márlon Reis, da Rede, (9,93%), e Marcos Souza, do PRTB, 0,49%. O candidato do PSOL, Mário Lúcio Avelar, concorreu sob júdice e não teve os votos computados.



Em outubro, a escolha de governador deve ser repetida nas eleições gerais. O vencedor assumo o posto regularmente, entre 2019 e 2022.



Cassação

A eleição visou preencher o cargo vago após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassar, em março, o mandato do então governador, Marcelo Miranda (MDB), e da vice-governadora, Cláudia Lelis (PV). A decisão atendeu a foi um recurso do Ministério Público (MP) depois que o Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins (TRE) absolveu então chefe do Executivo local da acusação de caixa 2. Na época, a primeira instância da Justiça eleitoral alegou que não haviam provas para condenação do governador.



O processo foi iniciado após a apreensão de R$ 500 mil em espécie em um avião na cidade de Piracanjuba (GO). A bordo, estavam também milhares de santinhos da campanha de Miranda.



Prisões

Durante o domingo, cinco políticos e dois civis foram presos por suposto crime eleitoral, entre eles compra de votos, transporte irregular de eleitores e boca de urna.



Entre os detidos está o vice-prefeito de Carrasco Bonito, Manoel Messias de Freitas, eleito pelo MDB e o vereador de Alvorada, Aldomilton Leão (PT).





Também foram atuados e devem responder processo o vereador Adriano Santiago (PPS), da cidade de Miranorte; o vice-prefeito de Pium, Domingos Borges (PSDB), e o vice-prefeito de Dois Irmãos, Lourenço Oliveira da Luz (PDT).



Ainda no município de Dois Irmãos, uma mulher foi presa por suspeita de boca de urna. Além dela, um homem foi preso pela suspeita do mesmo crime, em Tupirama.



