Campanha Nacional de Vacinação será lançada nesta terça-feira

O Ministério da Saúde lançará, nesta terça-feira (31), a Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e o sarampo, quem começa na próxima segunda-feira (6), com duração até o fim de agosto.

A ação envolverá todos os postos de saúde do Brasil, tendo como alvo principal crianças entre 1 e 5 anos. Para ser considerada imunizada, a criança precisa tomar duas doses: a primeira, aos 12 meses, com a versão tríplice viral, e a segunda, aos 15 meses, com a tetraviral. Mesmo as crianças que já foram vacinadas duas vezes precisam tomar outra dose.

O Ministério da Saúde disponibiliza duas doses do imunizante para todos até 29 anos de idade e uma dose única para pessoas entre 30 e 49 anos. Adultos que não tenham recebido o medicamento devem ir ao posto de saúde mais próximo para atualizar sua caderneta de vacinação.