Campanha Nacional de Vacinação foi prorrogada até 22 de junho

Apenas 77% do público alvo foram imunizados contra a gripe. Meta é 90%

O baixo índice de imunizações levou o Ministério da Saúde a anunciar, na tarde desta quarta-feira (13), que a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe irá até 22 de junho. A distribuição das doses estava prevista para terminar nesta sexta-feira (15).

De acordo com o ministério, 77% do público-alvo foram vacinados, mas a meta de cobertura era de 90% (cerca de 54 milhões de pessoas). Desde o início da campanha, em 23 de abril, 42,6 milhões de pessoas foram vacinadas.

O risco da baixa imunização é o aumento dos casos de gripe, já que a circulação do vírus aumenta no inverno. Este ano, já foram contabilizados 2.715 casos de influenza, mais do que o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passado (1.227). As mortes decorrentes da doença também aumentaram: passaram de 204, em 2017, para 446, em 2018.

Quem pode se vacinar

Fazem parte do público-alvo da campanha idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a 5 anos, trabalhadores em saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes e mulheres que tenham tido filhos há 45 dias, bem como pessoas privadas de liberdade.

"Essas são as pessoas com uma imunidade menor do que as demais", disse o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

Há doses para imunizar todo o público prioritário. A partir do dia 25 de junho, poderão ser vacinados outros grupos etários, como crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59. A vacinação desse público dependerá da disponibilidade das doses nos municípios.