Campanha nacional de vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira

Mais de 65 mil postos estarão abertos; meta do Ministério da Saúde para este ano é imunizar 100% do público alvo

Na próxima segunda-feira (23), começa a vacinação contra os vírus da família influenza em todo o país. O Ministério da Saúde adquiriu 60 milhões de doses da vacina e informou que mais de 65 mil postos de saúde estarão aptos para receber os pacientes dos grupos de risco a partir de hoje.



Desses, 37 mil são postos de rotina e 28 mil são volantes. Mais de 240 mil pessoas estão envolvidas no processo. Também estarão disponíveis, para a mobilização, 27 mil veículos terrestres, marítimos e fluviais.



Apesar da preocupação de parte da população, o ministério informa que a vacina é segura e ajuda a reduzir as complicações que podem produzir os quadros mais preocupantes da doença. A dose da imunização adquirida pelo país protege contra três subtipos do vírus: H1N1, H3N2 e influenza B.



A dose da vacina só é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores ou para quem apresentar quadros graves de alergia relacionada a ovo de galinha e derivados. Algumas reações que podem ocorrer, mas consideradas raras, são dor, vermelhidão e endurecimento no local da injeção. Essas, ainda segundo a pasta da Saúde, são manifestações consideradas benignas cujos efeitos costumam passar em até 48h.



O término da campanha está marcado para o dia 1º de julho e o Ministério da Saúde já informou que não existe previsão de prorrogação desta data.



Grupos de risco

Esse grupo é formado por pessoas a partir de 60 anos; crianças de seis meses ou menores de 5 anos; professores da rede pública; indígenas; gestantes e lactantes no pós-parto; funcionários do sistema prisional e detentos privados de liberdade, inclusive aqueles que estão na faixa etária de 12 a 21 anos.



Para os interessados na imunização que não fazem parte do grupo de risco, os valores da dose da vacina em laboratórios particulares já variam de R$ 80 a R$ 150.



Em coletiva de imprensa realizada no último dia 18, o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, enfatizou a importância da imunização aos que pertencem aos grupos de risco.



"Gostaríamos de pedir que todos se vacinem. E, quando o profissional de saúde perceber que as pessoas fazem parte do grupo e não estão vacinando, que orientem a imunização. Porque é só dessa maneira que vamos prevenir a doença", ressaltou.





Cuidados

A transmissão do vírus se dá, principalmente, em lugares de grande aglomeração de pessoas por meio do contato com secreções das vias respiratórias. Essas secreções são eliminadas pelas pessoas infectadas durante a fala, espirros ou tosses.



Ao espirrar e tampar a boca e o nariz com a mão, por exemplo, e em seguida encostar em um corrimão, a pessoa infectada já deixou o vírus no local onde várias pessoas poderão encostar e ter contato com o agente transmissor da doença. Portanto, o ideal é que ao tossir ou espirrar as pessoas protejam o rosto com o braço, manga da camisa ou lenço descartável. Outras medidas de prevenção defendidas pelo Ministério da Saúde são a higienização das mãos várias vezes ao dia e não compartilhar objetos de uso pessoal.





Casos

Em 2018, os registros da doença já somam 392 casos. Desses, 62 foram quadros mais graves da gripe e acabaram sendo constatados os óbitos. Em comparação com 2017, houve uma redução de quatro mortes e dois casos registrados. No Distrito Federal, após mais de dois anos sem o registro da doença, este ano a capital já investiga 89 casos suspeitos e contabiliza uma morte pelo agravamento da síndrome e tem a confirmação de sete pacientes.



Entre as regiões mais afetadas pelos registros da doença estão o Centro Oeste e o Sudeste. Neste ano, os casos no planalto central já somam 121, com 17 mortes. Quando comparado com o mesmo período de 2017, ano em que apenas 49 casos foram registrados na região, esse crescimento chega a 40% e passa a ocupar o primeiro lugar no ranking das regiões mais atingidas este ano.



No Sudeste, mesmo com a redução dos 194 casos registrados em 2017 para 138 em 2018, a região configura o segundo lugar na classificação de casos confirmados da doença. Outro aspecto importante é o índice de letalidade do vírus que em 2017 chegou a 16,7% e neste ano caiu para 15,8%.



De janeiro até o último dia 14, o Recife registrou 6.459 atendimentos de Síndrome Gripal (SG) e 89 internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Os números representam uma redução de 9,9% das ocorrências ambulatoriais e 53,9% das internações, em relação a 2017. Considerando a soma dos casos positivos de SRAG e SG um total de 10 casos tiveram amostras positivas para o vírus Influenza (sendo 03 para Influenza A H3 Sazonal e 07 para Influenza A H1N1).