Campanha nacional de vacinação começa nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira (6), a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e o Sarampo. O público alvo da campanha são crianças de 1 a 5 anos. Elas devem tomar as doses, ainda que já tenham sido vacinadas anteriormente.

Segundo o Ministério da Saúde, essa é uma dose de reforço, que deve ser aplicada em 11,2 milhões de crianças de todo o país. O esforço para imunizar os pequenos, mais suscetíveis às doenças, vai até 31 de agosto. E, no dia 18, será realizado o Dia D da mobilização. Na data, unidades básicas de saúde, postos móveis e volantes estarão distribuindo a medicação em diversos pontos das cidades.

Crianças que nunca foram imunizadas contra a pólio vão receber a Vacina Inativada Poliomielite (VIP), na forma injetável. As que já receberam uma ou mais doses contra a pólio vão receber a Vacina Oral Poliomielite (VOP), na forma de gotinha.

Já a vacina contra o sarampo usada na campanha é a Tríplice Viral, que protege também contra a rubéola e a caxumba. Todas as crianças na faixa etária estabelecida vão receber uma dose da Tríplice Viral, independentemente de sua situação vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.

A campanha ocorre em meio a pelo menos dois surtos de sarampo no Brasil, em Roraima e no Amazonas. No caso da pólio, 312 municípios registram baixas taxas de cobertura vacinal contra a doença.