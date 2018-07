Campanha de vacinação contra sarampo e pólio começa em agosto

De 6 a 31 de agosto, uma nova campanha nacional de vacinação busca imunizar o país contra o sarampo e a poliomielite. Em virtude dos recentes casos de sarampo e das taxas de imunização abaixo da meta, sociedades médicas divulgaram na quinta-feira (26), em São Paulo, um manifesto em nome da mobilização para evitar que doenças tidas como extintas voltem a afetar brasileiros.

No ano passado, o Brasil não registrou casos de sarampo, mas 1.686 casos foram notificados entre janeiro e junho desse ano, conforme números da OMS (Organização Mundial da Saúde).Os estados do Amazonas e Roraima passam por um surto da doença. O Ministério da Saúde afirma que o vírus veio importado da Venezuela e casos isolados ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Pará.

O Brasil recebeu da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) um certificado de eliminação do vírus do sarampo em 2016 e agora precisa redobrar as iniciativas para manter o território livre da doença. O Brasil está livre de poliomielite desde 1990, sendo que recebeu o mesmo certificado em 1994, mas quem não se vacina corre o risco de ser infectado.