Campanha de vacinação contra gripe termina na sexta

A campanha de vacinação contra a gripe será encerrada nesta sexta-feira (15), em todo país, mas segundo o Ministério da Saúde, 13 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda precisam ser imunizadas.O público-alvo da campanha inclui crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais também devem ser imunizadas, de acordo com indicação médica.



Segundo a pasta, a expectativa é imunizar 54,4 milhões de pessoas até o fim de semana. Até 7 de junho, 41,2 milhões já haviam recebido a vacina.





é o de puérperas (86,7%), seguido pelos idosos (86,6%), professores (85,4%) e indígenas (81,7%). Já as crianças ficaram no grupo com menor cobertura, com apenas 57,5%.



Um boletim do Ministério da Saúde aponta que, até 2 de junho, 2.315 casos de influenza foram registrados no país, com 374 óbitos. A maior parte do casos ( 1.395) são pessoas afetadas pelo vírus H1N1.



A dose da vacina protege contra os três subtipos do vírus que circularam no Hemisfério Sul no último ano, incluindo o H1N1 e o H3N2.



A vacina é contra indicada para pessoas que já apresentaram reações severas a doses anteriores ou que tenham alergia a ovo de galinha e seus derivados.

