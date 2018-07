Caminhoneiros lideram óbitos em acidentes durante o trabalho

Categoria representou 13% das mortes de trânsito relacionados a profissão em 10 anos

O Ministério da Saúde divulgou, na sexta-feira (27) resultados de um estudo sobre acidentes de trânsito ocorridos no trabalho. Segundo o levantamento, os motoboys são os que mais se acidentam e os caminhoneiros, os que mais morrem em serviço.

Os trabalhadores em duas rodas representaram 7,5% dos 118.310 acidentes registrados entre os anos de 2007 e 2016. No mesmo período, os motoristas de veículos pesados corresponderam a 13,2% das 16.568 mortes computadas. Os dados são dos Sistemas de Informação de Agravo e Notificações (Sinan) e do de Mortalidade (SIM).

Em 10 anos, o número de notificações de acidentes de transporte relacionados ao trabalho aumentou quase seis vezes, passando de 2.798 em 2007 para 18.706 em 2016. Para a coordenadora-substituta de Saúde do Trabalhador, Élem Cristina Cruz Sampaio, esses acidentes tem relação com aspectos do próprio trabalho das vítimas.

"Eles estão relacionado à aspectos estruturais e organizacionais, como falta de adesão das normas de seguranças no manejo de veículos e equipamentos que são utilizados durante esse transporte, bem como o fato dos trabalhadores terem pouca qualificação para esse transporte; a longa jornada de trabalho, são esses aspectos que a gente entende como determinante desse tipo de acidente", destacou.

Ainda de acordo com o estudo, oito em cada 10 acidentes de trânsito relacionados ao trabalho foram sofridos por homens. Por faixa etária, os jovens com idades entre 18 e 29 anos foram as maiores vítimas (40,1%) e quase metade desses acidentes ocorreram nos estados da região Sudeste (47,5%). De acordo com o Sinan, 63% dos feridos tiveram incapacidade temporária.

O Ministério da Saúde em vem realizando ações para reduzir acidentes e óbitos no trabalho. Um deles é o Rodovida. Criado em 2014 e coordenado pela Casa Civil da Presidência da República em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a iniciativa consiste em ações educativas em rodovias. Entre 22 de dezembro de 2017 e 18 de fevereiro deste ano, foram contabilizados 2.930 feridos graves, contra 3.012 no ano anterior. No período, o número de mortos caiu 14%.