Caminhoneiros ignoram decreto de segurança e greve entra no sexto dia

Ministério da Defesa alega que 132 pontos já teriam sido desobstruídos; aeroportos do país seguem sem combustível

Mesmo após o presidente Michel Temer (MDB) anunciar que iria usar as Forças Federais, a greve nacional dos caminhoneiros entra neste sábado (26) no seu sexto dia. Na noite desta sexta-feira (25), o Supremo Tribunal Federal (STF) decretou a ilegalidade dos protestos e autorizou o uso das forças policiais para desobstrução das vias pelo país.



A paralisação nacional já causa um desabastecimento nacional de combustível, alimentos e até produtos hospitalares. Em Brasília, 40 voos foram cancelados na manhã deste sábado, segundo último balanço divulgado às 9h. O Aeroporto de Brasília segue com problemas para abastecer as aeronaves. Veja como está a situação dos demais serviços no Distrito Federal.



Segundo a Infraero, 11 aeroportos que estão sob a responsabilidade do órgão seguem com aeronaves sem combustível. São eles: Carajás, São José dos Campos, Uberlândia, Ilhéus, Palmas, Goiânia, Campina Grande, Juazeiro do Norte, Recife, Maceió e Vitória. Outros quatro estão com possibilidade de esgotamento de combustível. São eles: Cuiabá, Navegantes, Aracaju e Petrolina.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não divulgou um balanço de quantas vias estariam bloqueadas pelo país ainda nesta manhã. Na noite de sexta (25), a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) divulgou uma nota em que pedia que a categoria começasse a desobstruir as vias, a decisão teria sido tomada depois do decreto do presidente Michel Temer liberando o uso das forças armadas.



De acordo com o último balanço do Ministério da Defesa, 132 pontos que estavam bloqueados nas rodovias pelo país foram liberados pela Polícia Rodoviária Federal com apoio das Forças Armadas. Até sexta-feira, eram 519 pontos com bloqueios.