Caminhoneiros dizem que governo não mudará frete e negam nova greve

Após encontro no Planalto, o líder do grupo de caminhoneiros autônomos, Diumar Bueno, presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), disse que o governo não falou à categoria que pretende reduzir os valores mínimos da tabela de frete, alteração anunciada nesta quarta-feira (6) pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, após críticas de empresários que reclamam dos altos custos que terão com as mudanças.



Ele admitiu apenas que o governo vai fazer "aperfeiçoamentos" na tabela criada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).



"Não se trata de uma mudança na tabela do frete, mas uma lapidação das questões maiores, um aperfeiçoamento para que ela fique mais fácil de ser interpretada e aplicada pela categoria", disse ele, rejeitando qualquer mudança no valor da tabela.



"De forma nenhuma (aceitamos mexer nesse valor), a ANTT tem o conhecimento técnico e real do mercado e, dentro do preço que foi estabelecido, ele vai ser mantido", acrescentou.





Entre os pontos que Bueno admitiu que podem ser alterados está a mudança na previsão de preços fixados na tabela – hoje a cada 100 quilômetros, mas que pode mudar para a cada 50 km. Além disso, o grupo também pediu ao governo a inclusão de caminhões de dois eixos na tabela do frete.



O presidente da CNTA negou que o grupo dos caminhoneiros autônomos possa vir a fazer uma nova paralisação.



A insatisfação de certos grupos da categoria veio depois da notícia de que o governo cedeu a pressões de integrantes do agronegócio, entre eles o próprio ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que argumentam que a tabela de frete aumentou os custos do setor em mais de 100%.

"Falo pelas entidades organizadas e de forma legal. Elas não veem uma nova mobilização nem sobre esse item (tabela do frete) nem sobre os outros itens (desconto de R$ 0,46 que ainda não chegou à bomba", afirmou ele. A Fiesp, federação das indústrias do Estado de São Paulo, afirmou que vai entrar na quinta-feira (7) com pedido de mandado de segurança na Justiça contra tabelamento do frete, que segundo o presidente em exercício da entidade, José Ricardo Roriz Coelho, já gerou aumentos no custo do transporte da ordem de 30% a 150%.