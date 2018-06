Câmara pode votar direitos de exploração do pré-sal

Projeto autoriza Petrobras a negociar ou transferir parte de seus direitos de exploração do petróleo; votação pode ocorrer nesta terça

A Câmara dos Deputados pode votar, nesta terça-feira (19), um projeto de lei sobre os direitos de exploração do petróleo do pré-sal cedida onerosamente pela União. Segundo o projeto, a Petrobras poderia negociar ou transferir parte de seus direitos de exploração.



Atualmente, a petrolífera tem direito exclusivo nas atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos nessas áreas, e é proibido, expressamente, sua transferência.



O texto do Projeto de Lei (PL) 8939/2017 prevê que a Petrobras mantenha, obrigatoriamente, 30% da participação no consórcio formado com a empresa parceira e a ANP (Agência Nacional de Petróleo) deverá conceder a autorização prévia e expressa.



Segundo a medida, além dessas condições, também será exigido que sejam mantidos o objeto e as condições contratuais e que o novo cessionário atenda a todos os requisitos estabelecidos pela ANP.



O ritmo de votação no plenário tem ficado mais lento nas últimas semanas, devido a Copa do Mundo na Rússia.