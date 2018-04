Câmara aprova fundo para compensação ambiental

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade será reponsável por gerir destinação dos recursos

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quinta-feira (26), a Medida Provisória 809/17, que autoriza o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) a selecionar um banco público para criar e gerir um fundo com verbas obtidas por meio de compensação ambiental.



De acordo com o projeto, a centralização dos recursos em um único fundo permite aquisições em maior escala e, consequentemente, a um menor custo. A medida segue, agora, para votação no Senado.



Pela regra anterior, cabia às empresas executarem diretamente as atividades de compensação nos locais indicados. Porém, de acordo com o o presidente do ICMBio, Ricardo Soavinski, a norma era de difícil aplicação, pois geralmente exigia o cumprimento de uma lista de atividades que nem sempre o empreendedor tem expertise para realizar.



Com a modificação, o instituto passa a ser responsável por declarar, para fins de desapropriação, como utilidade pública terrenos particulares inseridas nas áreas de conservação ambiental.



A compensação ambiental é um mecanismo financeiro criado para contrabalançar os impactos ambientais previstos ou já ocorridos na implantação de empreendimentos privados.