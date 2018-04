Câmara analisa projeto sobre combate à pirataria nesta segunda

A Câmara dos Deputados analisa a partir desta segunda-feira (2) o projeto de lei que aumenta as penas para quem comete crimes relacionados à pirataria. A análise teria ocorrido na semana passada, mas a Câmara esteve esvaziada devido ao recesso de Páscoa.



O Porjeto de Lei 333/99, que altera a lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, tramita há nove anos no Congresso. A medida prevê pena de quatro anos de prisão em regime fechado para os crimes de falsificação, além da aplicação de multa. Atualmente, a punição máxima é 1 ano de prisão, em regime aberto ou semiaberto.

Na terça (3) deve ser analisado o Projeto de Lei 3734/12, que cria o Susp (Sistema Único de Segurança Pública), cujo eixo central será a integração entre os órgãos policiais para compartilhamento de informações com o Ministério da Segurança Pública.



A pauta de votações sobre segurança pública também inclui o Projeto de Lei Complementar 470/18, que determina a instalação de bloqueadores de telefonia em presídios (PLP 470/18), com orçamento do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).



* com Agência Brasil