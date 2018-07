Burocracia retarda vinda do corpo de estudante morta na Nicarágua

Mais de uma semana após a morte da estudante de medicina Raynéia Gabrielle Lima, 30 anos – assassinada a tiros, na Nicarágua, no último dia 23 –, a família ainda aguarda a chegada do corpo para o funeral.

Segundo a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) de Pernambuco, responsável pelo traslado, o corpo da estudante foi embalsamado para retornar ao Recife, onde vive sua família. Mas a liberação para o embarque ainda depende uma certidão de óbito da vigilância sanitária, emitido pela prefeitura da capital, Manágua, e autorização do Ministério da Saúde do país.

A obtenção dos documentos está sendo mediada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), com o acompanhamento do Governo de Pernambuco, segundo a secretaria.

"Todos os encaminhamentos possíveis já foram dados, independentemente da transação financeira, inclusive com o apoio constante da casa funerária e da companhia aérea que fará o translado", diz nota divulgada pela SJDH.

O crime

Segundo o reitor da Universidade Americana (UAM), Ernesto Medina, Raynéia foi morta com um tiro no peito disparado por um "um grupo de paramilitares". O grupo seria um dos atores da crise sociopolítica fomentada por acusações de abuso e corrupção contra o presidente Daniel Ortega. Desde abril, o país é palco de protestos populares que já fizeram mais de 300 vitimas, de acordo com organizações humanitárias locais e internacionais.

Horas antes do crime, Raynéia teria participado de um fórum no qual teria se manifestado cotra a política econômica e social do governo Ortega.