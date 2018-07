Happy hour de sexta-feira foi de olho no céu

Os brasileiros aproveitaram a tarde e noite desta sexta-feira (27) para acompanhar o eclipse lunar que deixou a lua com tons avermelhados. O efeito se forma por reflexos dos raios solares e só deve se repetir em agosto de 2036.



O fenômeno ganhou o protagonismo nas redes sociais. Mas ficou visível especialmente em países do Oriente Médio e do Norte da África. A Nasa (Agência Espacial dos Estados Unidos) transmitiu ao vivo na internet imagens do eclipse. Já no Brasil, as cidades litorâneas tiveram maior visibilidade.



No Rio de Janeiro, o Forte de Copacabana e o Aterro do Flamengo foram dois dos principais locais escolhidos para assistir o fenômeno.



Em São Paulo, além dos parques, como o Ibirapuera, que ofereceu observação por meio de telescópios do Planetário, os terraços dos prédios foram usados para registrar o eclipse.



Na capital do país, as pessoas se reuniram na Torre de TV, cartão-postal da cidade. Além da Praça dos Três Poderes, que ficou lotada de visitantes com câmeras, binóculos e telescópios.



*Com informações da Agência Brasil