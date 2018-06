Brasil tem o melhor número na doação de órgãos em 20 anos, diz governo

Apesar do avanço, há mais de 33 mil pessoas na fila para transplante em todo o país

O governo federal divulgou nesta quarta-feira (20) que o número de doações de órgãos no ano de 2017 alcançou um número recorde na série histórica de 20 anos. O número de transplantes foi de cerca de 27 mil no ano passado e 25 mil em 2016.



O levantamento tem como base dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO). A organização aponta que, pela primeira vez, o número de doadores efetivos cresceu por sete trimestres seguidos chegando a uma proporção de 16,6 para cada um milhão de pessoas em 2017 - no ano anterior a taxa era de 14,6.



O Brasil ainda está longe do cenário visto nos países que mais possuem doações no mundo. A Espanha, campeã mundial há 25 anos, a proporção é de 43,4 doadores para cada um milhão de pessoas.



O avanço brasileiro também não é suficiente para suprir a demanda. Ainda de acordo com os dados, a fila de quem espera por um órgão chega a 32,4 mil entre pacientes adultos e cerca de mil entre crianças.



A maioria das cirurgias que aguardam por doação para serem realizadas são de rins ou córnea. Este é o caso de cerca de 30 mil adultos e 785 crianças, de acordo com o levantamento.