Brasil tem déficit de mais de 3 mil leitos de UTI neonatal

Levantamento foi realizando pela Sociedade Brasileira de Pediatria

O país tem um deficit de 3.305 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) específicas para prematuro. O levantamento foi realizado pelo Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria.



A instituição considera prematura as crianças que nasceram antes de 37 semanas e que apresentam quadros clínicos graves ou que necessitam de observação. De acordo com a a entidade, no Brasil nascem mais de 900 prematuros por dia.



O departamento aponta que a proporção ideal de leitos de UTI neonatal é de quatro para cada grupo de mil nascidos vivos. Entretanto, o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde mostra que existem atualmente 8.766 leitos do tipo no país, o que corresponde a 2,9 leitos por mil nascidos vivos. Os dados mostram ainda que, se considerados apenas os leitos oferecidos pelo SUS (Sistema Único da Saúde), a taxa cai para 1,5 leitos a cada mil nascidos vivos.



Em nota divulgada à imprensa, Ministério da Saúde informou que o número de leitos de UTI neonatal que atendem pelo SUS aumentou em aproximadamente 10% entre 2015 e 2018, e que desde 2011, incentiva a abertura de novos serviços.



Campanha



A Sociedade Brasileira de Pediatria deve lançar nesta quinta-feira (5) uma campanha que alerta para a necessidade de garantir a presença de um pediatra nas salas de parto, para o atendimento imediato de intercorrências.



*Com informações da Agência Brasil