Brasil tem 677 casos confirmados de sarampo

Chegaram a 677 os casos de sarampo confirmados no Brasil, informou o Ministério da Saúde em nota divulgada nesta quarta-feira (18). Atualmente, há surtos de sarampo nos estados de Roraima e Amazonas. Até terça-feira (17), 444 ocorrências da doença haviam sido confirmadas no Amazonas, havendo 2.529 em investigação. Já Roraima confirmou 216 casos e investiga 160. Três pessoas morreram.

De acordo com o balanço, os surtos estão relacionados à chegada de imigrantes doentes no país.

"Isso ficou comprovado pelo genótipo do vírus (D8) que foi identificado, que é o mesmo que circula na Venezuela", diz a nota do Ministério da Saúde.

Ainda segundo a pasta, alguns casos isolados e relacionados à importação foram identificados nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rondônia. Até o momento, o Rio de Janeiro informou ao Ministério da Saúde, oficialmente, sete casos confirmados.

Vacina

A única maneira de se defender contra o vírus da doença é a vacinação. As doses de tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e tetra viral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela) fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação e estão disponíveis ao longo de todo o ano nos postos de saúde de todo o país, gratuitamente.

"É importante ressaltar que não há necessidade de corrida aos postos de saúde, já que as ações para controle do surto da doença, como bloqueio vacinal, nas localidades acometidas por casos de sarampo estão sendo realizadas com rigor", diz nota do Ministério da Saúde.

A vacinação das crianças, público mais suscetível à doença, vem sendo intensificada, mas o ministério recomenda que adultos não vacinados também tomem uma dose do imunizante, "prioritariamente em locais onde há surto da doença".

"Pessoas que já completaram o esquema, conforme preconizado para sua faixa etária, não precisam novamente receber a vacina", acrescenta o ministério.

Crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade têm que receber uma dose aos 12 meses (tríplice viral) e outra aos 15 meses de idade (tetra viral). Crianças entre 5 anos e 9 anos que não foram vacinadas anteriormente devem receber duas doses da vacina tríplice com intervalo de 30 dias entre as doses.

A campanha nacional de vacinação será realizada entre 6 e 31 de agosto, sendo o dia D no sábado (18). O público-alvo dessa estratégia são crianças de 1 ano a menores de 5 anos. A meta é imunizar 95% dessa população.