Brasil registra mais de 800 casos de sarampo

Segundo Ministério da Saúde, 519 casos são só no Amazonas

O Ministério da Saúde divulgou que o Brasil possui 822 casos confirmados de sarampo no país, sendo 519 no Amazonas e 272 em Roraima. Os dois estados têm 3.831 casos em investigação.



Nos demais estados, um caso foi confirmado em São Paulo, 14 no Rio de Janeiro, 13 no Rio Grande do Sul, um em Rondônia e dois no Pará.



Segundo o Ministério, os casos no Norte, Sul e Sudeste estão relacionados à importação, uma vez que o vírus que circula no Brasil é o mesmo que circula na Venezuela.



Através de uma nota oficial, o Ministério da Saúde declarou que "cabe esclarecer que as medidas de bloqueio de vacinação, mesmo em casos suspeitos, estão sendo realizadas em todos os estados".



A Campanha de Vacinação contra o sarampo e a poliomelite ocorre entre os dias 6 e 31 de agosto e tem o Dia da Imobilização marcado para 18 de agosto. Todas as crianças de 1 a 5 anos devem ser levadas aos postos de saúde.