Brasil quer evitar que crianças sejam deportadas dos EUA

O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, volta ao Brasil nesta quinta-feira (19), após quase uma semana nos Estados Unidos, avaliando a situação das crianças brasileiras que foram separadas dos pais. Atualmente, 40 menores estão em abrigos para imigrantes em território americano porque os responsáveis foram presos após entrar ilegalmente no país pela fronteira com o México.

A viagem do ministro duraria até o final de semana, mas Rocha decidiu antecipar o retorno para tratar da logística de recepção das crianças e suas famílias ao país. A Justiça Federal norte americana determinou que os menores sejam entregues aos familiares até o dia 26 de julho.

Apesar do retorno do ministro, representantes do MDH continuam nos Estados Unidos para dar continuidade às tratativas sobre a reunião com as famílias. O objetivo é possibilitar que não saiam dos Estados Unidos na condição de deportados, mas de "saída voluntária".