Brasil lidera ranking de violência contra a criança

A maior parte dos entrevistados, 52%, acredita que o espaço público é o que apresenta maior risco à criança. Em segundo lugar ficou a residência (21%). Em seguida, a escola (13%), transporte público (6%) e espaços religiosos (3%). Ainda de acordo com o levantamento, a maioria dos entrevistados acredita que a principal causa da violência é o consumo de drogas e o alcoolismo (65%).



As entrevistas foram realizadas com pessoas acima de 16 anos, com o total de 6 mil participantes, sendo 500 brasileiros.

Entre os países da América Latina, o Brasil lidera o ranking de violência contra a criança, avaliada a partir da percepção da sociedade. Pelo menos é o que afirma a pesquisa realizada pela organização social Visão Mundial, divulgada nesta segunda-feira (9), em São Paulo.De acordo com o estudo, três em cada dez entrevistados brasileiros conhecem pessoalmente uma criança que sofreu algum tipo de violência. A impressão da maioria, 70%, é a de que o problema cresceu nos últimos cinco anos.A pesquisa afirma que 13% dos entrevistados brasileiros entendem que há alto risco de crianças serem vítimas no país de abuso físico e psicológico, trabalho infantil, casamento precoce, ameaça online e violência sexual. No México, esse percentual foi de 11%. Em seguida fica o Peru e a Bolívia, com 10%.