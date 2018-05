Botijão de gás está em falta nas revendas, diz sindicato

A greve dos caminhoneiros, que completou neste domingo (27) uma semana, deixou o abastecimento de gás de botijão numa situação crítica. Segundo a Abragás, entidade que reúne sindicatos de revendedores pelo país, só há produtos disponíveis na região Norte, segundo levantamento de sábado.

"A situação é caótica. Os revendedores estão fechando as revendas por não terem mais o que fazer", disse o presidente da entidade, José Luiz Rocha.

Segundo ele, os estoques estão zerados em todo o Brasil, com exceção da região Norte. O Brasil tem cerca de 68,5 mil revendedores de botijão de gás. Rocha acredita que serão necessários entre cinco e sete dias para equilibrar a situação após o retorno do fornecimento.



Dependendo do caso, porém, o prazo pode chegar a 10 dias. Isso porque algumas empresas são ligadas às refinarias da Petrobras por dutos e podem estar com os estoques cheios. Aquelas que dependem de caminhões para receber o gás da Petrobras devem levar um prazo maior.



A situação preocupa as fornecedoras de gás de cozinha porque há escolas, creches e hospitais que dependem do produto para prepararem as refeições.