Bolsas da Capes podem acabar depois de agosto de 2019

O Conselho Superior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) alertou o Ministério da Educação que, se for mantida a previsão orçamentária para 2019, as bolsas de pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado) e de programas de formação de professores serão suspensas em agosto do ano que vem.

Os cortes poderão afetar 93 mil estudantes e pesquisadores. A interrupção dos repasses para os programas de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), de Residência Pedagógica e de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) atingiria 105 mil bolsistas. Além disso, 245 mil alunos e professores da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e do programa de mestrado profissional para professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB) sofreriam com as consequências dos cortes.

Em documento enviado na quarta-feira (1º) ao ministro Rossieli Soares da Silva, o conselho pede que ele defenda o orçamento da pasta, que estaria ameaçado.