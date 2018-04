Bandeira do Brasil custa até R$ 30 na frente da PF

Vendedores ambulantes aproveitaram a movimentação na sede da Polícia Federal de Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará preso, para vender especialmente bandeiras do Brasil. Ainda que em pouco número, os únicos manifestantes presentes no local até o começo da tarde desta sexta-feira (6) são os favoráveis à prisão de Lula. Por isso as bandeiras do Brasil são os itens mais procurados.

Por aqui, as bandeiras grandes são vendidas por até R$ 30, enquanto as pequenas custam R$ 10. Há outros itens bastante procurados, como os carregadores de celular, já que há muitos jornalistas no local.

O vendedor ambulante Joel Silva, de 31 anos, está pela primeira vez vendendo bandeiras na frente da sede da Polícia Federal. Ele, que afirmou que anulou seu voto na última eleição, defende que assim como Lula outros políticos que respondam por crimes de corrupção também sejam presos.