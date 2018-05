Azul cancela 15 voos; Gol e Latam operam com restrições

Dez têm origem no aeroporto do Recife; problema foi gerado pela falta de combustível para aviões e veículos que operam nos terminais

A restrição de combustível de aviação em alguns aeroportos do país, como resultado da greve de caminhoneiros, já tem levado ao cancelamento de voos.



A companhia aérea Azul informou que cancelou 15 voos nesta quinta-feira (24) partindo das cidades de Belo Horizonte, Vitória, Recife, Belém, Natal, Goiânia, Palmas, Fernando de Noronha e Juazeiro do Norte.



Dez voos têm como origem ou destino o aeroporto de Recife (PE). Os cancelamentos afetam, no total, 11 aeroportos do país. Os passageiros com voos programados até 31 de maio podem remarcar os bilhetes sem custo.



Veja abaixo a lista de voos cancelados:

AD5720: Belo Horizonte – Vitória

AD4229: Vitória – Belo Horizonte

AD2700: Recife – Fernando de Noronha

AD2701: Fernando de Noronha – Recife

AD2502: Recife – Natal

AD5135: Natal – Recife

AD2930: Recife – Juazeiro do Norte

AD2931: Juazeiro do Norte – Recife

AD6980: Recife – Campina Grande

AD6981: Campina Grande – Recife

AD2718: Belém – Recife

AD4321: Recife – Goiânia

AD2600: Goiânia – Viracopos

AD4148: Goiânia – Palmas

AD4149: Palmas – Goiânia



Já a Latam Brasil ampliou a lista de aeroportos em que a companhia verifica restrições para operar: agora, são os de Brasília, Goiânia, Ilhéus, Recife, Teresina, Confins e Porto Alegre. Porém, a aérea afirma que a situação ainda não tem impactado seus voos.

A Gol informa que ainda não registrou, até o momento, atrasos ou cancelamentos de seus voos. Apesar disso, a companhia destaca que está aplicando medidas de contingência em toda operação, "mantendo as ações necessárias para minimizar os impactos aos seus clientes.