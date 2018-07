Avanço da seca coloca 62 termelétricas em operação

Consumidor paga R$ 5 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) gerados nessas usinas

A falta de chuvas na maior parte do território nacional reduziu o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Por isso, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) já colocou em operação 62 usinas termelétricas para garantir o suprimento de energia no país.

De acordo coma a última atualização da NOS, o reservatório da usina de Furnas, o principal do subsistema Sudeste/Centro-Oeste está com 27,90% de volume útil. Já o Subsistema Sul opera com 49,57%; o Nordeste com 35,07%; e o Norte com 67,25%.

A tendência é que a situação piore em agosto. Segundo o Programa Mensal de Operação da ONS, no mês que se inicia as chuvas devem ser abaixo da média inclusive no Rio Grande do Sul, que teve chuvas abundantes em julho.

Se por um lado as termelétricas garantem o fornecimento, por outro, elevam o custo ao consumidor. No último dia 27, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter a bandeira tarifária vermelha para o mês de agosto. Ela é acionada nos meses em que o valor do Custo Variável Unitário (CVU) da última usina a ser despachada for igual ou superior a R$ 610/MWh. Nesta semana, já são 18 termelétricas nessa situação. Assim, o consumidor paga R$ 5 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumido.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 como forma de recompor os gastos extras com a utilização de energia de usinas termelétricas, que é mais cara do que a de hidrelétricas. A cor da bandeira é impressa na conta de luz (vermelha, amarela ou verde) e indica o custo da energia em função das condições de geração.