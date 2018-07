Ator brasileiro é encontrado morto em Angola

Familiares de um ator goiano assassinado em Angola, no último final de semana, reúnem-se com membros do Gabinete de Assuntos Internacionais em Goiás, nesta quinta-feira (26). O objetivo é conseguir apoio do governo para o translado do corpo ao Brasil e esclarecer as circunstâncias de sua morte.

O ator e professor de Artes Cênicas Adelcio Cândido, 41 anos, foi encontrado morto dentro de seu apartamento, na última terça-feira (24), na capital, Luanda. Conforme informações preliminares, o brasileiro, conhecido como Yaru, foi vítima de latrocínio (roubo com morte).

Na quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores divulgou nota informando que a a Embaixada do Brasil em Angola acompanhava o caso junto às autoridades locais.



"Os agentes consulares brasileiros estão em contato com os familiares de Cândido, prestando-lhes assistência consular quanto à produção de documentos e demais procedimentos requeridos. A Embaixada mantém contato com as autoridades policiais angolanas, que investigam as circunstâncias do ocorrido", disse o Itamaraty, em nota.