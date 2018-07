Argentina poderá utilizar delações da Lava Jato

O país possui diversos processos envolvendo a empreiteira Odebrecht

A Procuradoria-Geral da República (PGR) assinou um acordo de cooperação judicial com a Argentina para que o país possa aproveitar as delações premiadas firmados no Brasil no âmbito da Operação Lava Jato. O material, sigiloso, será utilizado em processos que envolve a empreiteira Odebrecht.



De acordo com informações da PGR, as negociações com a Argentina se intensificaram no último semestre. A demora se deu devido ao país manifestar resistência em conceder "imunidade" aos delatores em troca de informações.



Atualmente, a PGR já firmou acordo com a Suíça, a Noruega e a Holanda. Os procuradores também estão em negociação com Portugal.



Em nota da PGR, a procuradora Cristina Romanó classifica o acordo como um avanço. "Trata-se de um enorme avanço na relação de cooperação jurídica internacional entre os dois países e mais um grande passo na luta contra a corrupção" disse.