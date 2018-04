Após noite no Sindicato, Lula define com aliados como será prisão

Ex-presidente passou a noite na sede dos Metalúrgicos do ABC. Reuniões ocorrerão para definir próximos passos

Luis Inácio Lula da Silva passou a noite no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo e ainda não definiu qual será a estratégia a respeito de sua prisão e, consequentemente, ida para Curitiba.



A cúpula petista e outros aliados do ex-presidente ainda está dividida sobre qual postura será tomada. Parte defende que Lula se entregue às 17h, mas há uma ala que prefere que ele resista e obrigue a Polícia Federal a entrar na sede do sindicato para detê-lo e conduzi-lo a Curitiba.



Lula dormiu por volta das 2h. Ele foi acomodado em um sofá na sala da presidência do sindicato. O ex-presidente acordou por volta de 7h e, depois de tomar café da manhã, já retomou as conversas com seus aliados.



Um dos primeiros a chegar em São Bernardo foi o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.



A militância petista e de outros aliados foi convocada para tomar a frente do sindicato e formar uma barreira humana para "proteger" Lula e dificultar uma eventual entrada à força da PF.